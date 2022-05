FABRICATRUC SPECIAL GARDIN PARTIE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

FABRICATRUC SPECIAL GARDIN PARTIE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE, 25 mai 2022, . FABRICATRUC SPECIAL GARDIN PARTIE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

2022-05-25 – 2022-05-25 Fais marcher ton imagination pour fabriquer des jolies, des utiles ou des drôles de créations ! Ce mercredi : préparons ensemble la Gardin Partie qui aura lieu dans le jardin de la médiathèque le 4 juin. Mercredi 25 mai, de 15h à 16h A partir de 6 ans Gratuit, sur inscriptio Réservation par téléphone au 03.21.10.12.70 Fais marcher ton imagination pour fabriquer des jolies, des utiles ou des drôles de créations ! Ce mercredi : préparons ensemble la Gardin Partie qui aura lieu dans le jardin de la médiathèque le 4 juin. Mercredi 25 mai, de 15h à 16h A partir de 6 ans Gratuit, sur inscriptio Réservation par téléphone au 03.21.10.12.70 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville