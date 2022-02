Fabrication vente de pain cuit au four à bois Vicq-sur-Mer, 28 août 2022, Vicq-sur-Mer.

Fabrication vente de pain cuit au four à bois Réthoville Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie Vicq-sur-Mer

2022-08-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-28 12:30:00 12:30:00 Réthoville Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer

Le matin, à partir de 9h30, le public peut observer la boulangère faire le pain et le cuire dans un four à bois traditionnel. Accès libre et gratuit au fournil. Défournement et vente à partir de 11h30 pour la gâche, et de 12h30 pour les autres pains (réservation conseillée).

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 http://moulinmarieravenel.fr/

Réthoville Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie Vicq-sur-Mer

