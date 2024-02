Fabrication peinture aquarelle L’Atelier de Pfett’ Truchtersheim, samedi 9 mars 2024.

Atelier proposé par Cindy Kaercher, artiste et fabricante des aquarelles Almâter vous commencerez par une petite partie théorique lors de laquelle Cindy vous parlera de la composition de la peinture, de la fabrication des pigments, et du matériel. Puis vous choisirez vos pigments préférés parmi ceux proposés, et vous broierez vos couleurs à la main, guidés par ses indications. Enfin, vous fabriquerez votre petite boîte personnalisée pour emporter avec vous vos précieuses couleurs !

Vous repartirez avec :

votre boîte de 4 couleurs broyées à la main par vos soins,

des informations au sujet de la composition de la peinture et des pigments,

les compétences pour continuer à fabriquer de la peinture aquarelle chez vous,

Nous vous conseillons d’emmener avec vous un carnet et un stylo pour prendre des notes un tablier pour protéger vos vêtements (nous pourrons vous en prêter un si vous n’en avez pas) et votre curiosité ! L’atelier est ouvert à tous et toutes à partir de 12 ans, aucune compétence particulière n’est requise. Tout le matériel est fourni et compris dans le tarif de l’atelier.

Nombre de participants limité à 6 personnes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

8 rue de l’Ecole

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est latelierdepfett@gmail.com

