Loire-Atlantique Gorges EUR 12 Le Moulin à papier du Liveau est situé en Loire-Atlantique, à Gorges sur les bords de la Sèvre nantaise. Deux moulins à farine, l’un rive droite, l’autre rive gauche, composaient le site hydraulique du Liveau mentionné pour la première fois en 1407. Jusqu’en 1561, Il était propriété des seigneurs de Clisson. 1826, transformation du moulin de la rive droite en moulin à papier, activité plus prospère à cette époque, et construction du séchoir (étendoir) marqué dans son architecture par la forte influence italienne répandue à cette époque dans le canton de Clisson.

1827, début de l’activité papetière dans le moulin. On y fabrique de «gros papiers gris» ou «papier à enveloppes» (papier d’emballage) vendus aux raffineries de sucres de Nantes.

1850, fin de l’activité papetière.

1851 à 1952, reprise de l’activité meunière.

2001, rachat par la commune de Gorges du moulin laissé à l’abandon.

2014, travaux de réhabilitation en vue d’une activité artisanale papetière, à but culturel et touristique.

Fabrication de feuilles de papier à la main avec inclusions, embossages ou décoration. Sur inscription lemoulinapapierduliveau@orange.fr +33 6 16 11 89 50 http://www.lemoulinapapierduliveau.com/

