« Fabrication d’une pochette en jeans » Saint-Quentin, 20 avril 2022, Saint-Quentin.

2022-04-20 – 2022-04-20

Saint-Quentin Aisne

Les ateliers de Marisette dans le cadre de l’exposition « Bestioles » :

Ramène le jean que tu voulais jeter, on en fera une pochette sac en un rien de temps avec du fil, des aiguilles, des ciseaux de la colle et des boutons de couleurs et hop c’est fait !!!!!

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

Saint-Quentin

