Fabrication d’une pierre d’argile Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Fabrication d’une pierre d’argile Le Recycl’lab, 16 mars 2022, Reims. Fabrication d’une pierre d’argile

Le Recycl’lab, le mercredi 16 mars à 10:30

La pierre d’argile est utilisable sur énormément de supports (vitres, carrelage, robinetterie, bijoux…). Elle est économique tant au niveau de son coût de fabrication qu’ au niveau de son utilisation (peu de produit utilisé par lavage). De plus, elle ne laisse pas de produits chimiques sur les surfaces. C’est, donc, le nettoyant multi-usages par excellence. [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=43)

Sur inscription, Gratuits

Tout nettoyer avec un seul produit ! Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims lieuville Le Recycl'lab Reims Departement Marne

Le Recycl'lab Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Fabrication d’une pierre d’argile Le Recycl’lab 2022-03-16 was last modified: by Fabrication d’une pierre d’argile Le Recycl’lab Le Recycl'lab 16 mars 2022 Le Recycl'lab Reims Reims

Reims Marne