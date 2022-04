Fabrication d’une mini-console Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Bibliothèque de la Cité, le samedi 9 avril à 13:30

### Atelier animé par le Fab Lab Onl’Fait Durant cet atelier, les participant-e-s seront accompagnés par le Fab Lab Onl’Fait afin de fabriquer une mini console. Chacun-e apprendra à assembler et souder le matériel nécessaire pour fabriquer cet objet. A la fin de l’atelier, chaque participant-e repartira avec une mini console avec un petit écran embarqué. Atelier sur inscription.

Gratuit

2022-04-09T13:30:00 2022-04-09T16:30:00

Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève

