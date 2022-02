Fabrication d’une lessive et d’un adoucissant Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Le Recycl'lab, le mercredi 30 mars à 10:30

Avec la lessive maison, finis les composants chimiques aux noms imprononçables, les perturbateurs endocriniens et les allergènes qui ont tendance à irriter la peau des plus sensibles. Autre argument de taille, la lessive maison est nettement plus économique que sa version achetée en grande surface. [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=43)

Sur inscription, Gratuit

Ces deux produits d’entretien indispensables au quotidien sont faciles à fabriquer, économiques et écologiques. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T11:30:00

