du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Palais des Congrès de Gruissan

Afin de mettre à disposition des adhérents de la MJC Espace de Vie Sociale des graines toute l’année, quoi de mieux que de les stocker dans un joli support en forme d’arbre ? Pour cela, RDV les 19 et 20 mars après-midis au Palais des Congrès pour fabriquer, en famille, dès 8 ans, ou entre amis, une grainothèque. Inscription en ligne.

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

par la MJC Espace Vie sociale Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T17:00:00

