Le Recycl'lab, le samedi 9 avril à 14:00

Vous pouvez apporter votre machine à coudre et votre tissu. 280 cm cm de bande coton sergé 19 mm et 100 cm de coupon en laize 140 cm [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=39)

Sur inscription, gratuit

En coton enduit et non, c’est un incontournable dans la cuisine ou au jardin. En le cousant vous-même, vous pourrez l’adapter parfaitement à votre stature et le customiser à votre gout. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00

