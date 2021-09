Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication d’un shampoing solide Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Son utilisation est simple, il suffit de l’humidifier et de l’appliquer sur votre cuir chevelu. Mais sa composition varie. Elle dépend de votre type de cheveux et de vos habitudes capillaires. Nous vous proposons de vous apprendre à en fabriquer et de choisir les bons ingrédients. Les ateliers sont limités . Soyez sûr de participer si vous vous inscrivez. Dans le cas contraire, vous risqueriez de prendre la place de quelqu’un d’autre. [inscrivez vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=19)

Sur inscription, gratuit, adultes

Le shampoing solide est plébiscité pour ses avantages écologiques, économiques et sa praticité. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T20:00:00

