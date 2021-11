Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication d’un puzzle en carton Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Fabrication d’un puzzle en carton Le Recycl’lab, 8 décembre 2021, Reims. Fabrication d’un puzzle en carton

Le Recycl’lab, le mercredi 8 décembre à 14:00

On n’y pense pas assez mais fabriquer des jeux de Noel avec du carton est une belle manière de réduire son impact sur la planête et de fabriquer soi-même de très beaux objets pas cher. [Inscrivez- vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=18&tempos=0)

Sur inscription

Le carton d’emballage est un déchet que l’on peut revaloriser afin de créer des objets utiles ou décoratifs. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T17:00:00

Catégories d'évènement: Marne, Reims

Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims