Le Recycl’lab, le samedi 5 mars à 10:00

Ce sera l’occasion d’appendre à revaloriser un déchet : la boite de conserve en objet déco et de créer une bougie 100% naturelle. [Inscrivez-vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=34&tempos=0)

Pass vaccinal obligatoire, gratuit

Venez fabriquer une bougie naturelle avec de la cire de soja et son photophore tendance. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

