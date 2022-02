Fabrication d’un nichoir en palette Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

### Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser une scie sauteuse, une ponceuse et une perceuse, trois outils très utiles en bricolage. ### N’hésitez pas à apportez vos outils pour cet atelier bricolage. ### [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=35&tempos=0)

Sur inscription, Gratuit

Des objets fabriqués avec des palettes, c’est joli, original, économique et écologique. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

