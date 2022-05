Fabrication d’un nichoir + boule de graines Louargat Louargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fabrication d'un nichoir + boule de graines
Le Jardin Créateur, 2 Lieu-dit Kervoélou, Louargat
30 juillet 2022

Sujets abordés : Protection des oiseaux – Migration – Abris & mangeoire. 
Pratique : Fabrication d'un nichoir // Nourrir les oiseaux // Boule de graine. 

Nous aborderons l'univers des oiseaux avec comme support le jardin, refuge LPO. Nous essayerons de les observer ! Nous fabriquerons des boules de graines maison, pour apporter notre aide cet hiver. Et, vous repartirez avec un nichoir fabriqué par vos petites mains, pour l'accrocher où vous souhaitez pour offrir un nouvel habitat.

Contact: les-amis-du-jardin-createur@hotmail.com +33 7 82 21 14 02 
http://le-jardin-createur.over-blog.com/

