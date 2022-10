Fabrication d’un nichoir à oiseaux à La Réserve de la Mazière Villeton Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-11-02 13:30:00 – 2022-11-02 16:30:00

Lot-et-Garonne Villeton 8 8 EUR Fabriquer et installer son nichoir à oiseaux.

De 13h30 à 16h30:

– Apprenez à reconnaître les oiseaux du jardin et leurs exigences en matière d’habitat.

– Fabrication d’un nichoir à oiseaux cavermicoles.

– Conseils et astuces pour leur installation dans votre jardin.

Fabriquer et installer son nichoir à oiseaux de 13h30 à 16h30.

