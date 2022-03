Fabrication d’un Möllky – Sortie CPIE Précilhon Précilhon Catégories d’évènement: Précilhon

Fabrication d'un Möllky – Sortie CPIE

2022-11-02 09:00:00 – 2022-11-02 12:00:00

Précilhon Pyrénées-Atlantiques Précilhon 4 4 EUR Confectionnons ensemble un de quilles finlandaises à partir de bois trouvé dans la forêt voisine. Manipulation des outils et apprentissage de leurs maniement en toute sécurité. Décoration, puis nous finirons sur une partie afin d'en (re)découvrir les règles !

