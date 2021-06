Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication d’un masque minute Le Recycl’lab Reims

Fabrication d’un masque minute Le Recycl’lab, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Reims. Fabrication d’un masque minute

Le Recycl’lab, le vendredi 2 juillet à 19:00

Les ateliers sont limités à 9 personnes. Soyez sûr de participer si vous vous inscrivez. Dans le cas contraire, voyus risqueriez de prendre la place de quelqu’un d’autre. [inscrivez vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=19)

Sur inscription, gratuit, adultes

Les masques beauté unidose se développent énomément ces derniers temps. Ils génèrent beaucoup de déchet. Nous vous proposons d’en faire un ensemble sain et zéro déchet. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T20:00:00

Détails Autres Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims lieuville Le Recycl'lab Reims