Maison du développement durable de Talence, le samedi 4 décembre à 09:00

Objectifs : -Fabriquer un lombricomposteur avec du matériel recyclé ou de récupération -Apprendre à utiliser une vermicaisse -Mieux comprendre les étapes de dégradation de la matière organique par les vers Intervenant : Au Ras du sol

12 places

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer de 30% les déchets produit par les habitants ne disposant pas de jardin. Maison du développement durable de Talence Parc peixotto, 33400 Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T12:00:00

