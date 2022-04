Fabrication d’un lombricomposteur – Local Recup’R Bordeaux Local Recup’R Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Lombricompostage Le lombricompostage permet de dévier 30 à 50% des déchets que vous jetez dans la poubelle d’ordures ménagères. En vous inscrivant à la formation ci-dessous (1 inscription par personne et par atelier), vous participez activement à la réduction de vos déchets. L’objectif : réduire de 15% les déchets produits à l’horizon 2030. Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol. Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer de 30% les déchets produit par les habitants ne disposant pas de jardin. Vous voulez vous lancer ? ### Objectifs * Fabriquer un lombricomposteur avec du matériel recyclé ou de récupération * Apprendre à utiliser une vermicaisse * Mieux comprendre les étapes de dégradation de la matière organique par les vers

Venez apprendre à fabriquer votre lombricomposteur avec l’association Au Ras du Sol ! Local Recup’R 206 rue Carle Vernet Bordeaux Belcier Gironde

