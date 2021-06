Loury Musée de Loury Loury Fabrication d’un hôtel à insectes Musée de Loury Loury Catégorie d’évènement: Loury

Musée de Loury, le dimanche 27 juin à 14:00

Fabrication d’un hôtel à insectes qui sera installé dans le parc. Vous pourrez visiter le musée dans le même temps. Réservation obligatoire auprès de Mr Bernard COULON au 06 80 68 58 20

Voir http://www.musée-loury.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T18:00:00

