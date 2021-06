Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication d’un gel lavant pour les mains et d’un savon à partir de copeaux de savon de Marseille Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Le Recycl’lab, le mercredi 30 juin à 14:30

Alors, lancez vous !!! [Inscrivez-vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=16) En fabriquant vos produits ménagers, vous diminuez vos déchets plastique et vous utilisez des produits sains, biodégradables, fabriqués à partir des ressources renouvelables et économiques. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T16:00:00

