Le Recycl'lab, le mercredi 21 juillet à 15:30

Les ateliers sont limités à 9 personnes. Soyez sûr de participer si vous vous inscrivez. Dans le cas contraire, voyus risqueriez de prendre la place de quelqu’un d’autre. [inscrivez vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=19)

Sur inscription, gratuit, adultes

Sain, économique et écologique, il ne laissera aucune trâce sur vos vêtements. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-07-21T15:30:00 2021-07-21T16:30:00

