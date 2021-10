Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Fabrication d’un dé électronique – les Bêta Makers Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Fabrication d’un dé électronique – les Bêta Makers Melle, 5 novembre 2021, Melle. Fabrication d’un dé électronique – les Bêta Makers 2021-11-05 09:30:00 – 2021-11-05 17:00:00 Bêta Pi 5 Rue du Bourgneuf

Melle Deux-Sèvres Melle EUR 25 35 Les Bêta Makers – l’atelier des petites vacances Atelier fabrication d’un dé électronique vendredi 5 novembre de 9h30 à 17h à Melle Apporter le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place)

Goûter offert À l’aide des composants électroniques à souder, on apprend à fabriquer un petit piano électronique.

Pour les 9/14 ans Inscription obligatoire au 06 04 13 43 80 ou en ligne sur labetapi.fr 25€/jour pour 35€ si inscription de dernière minute (moins de 8 jours avant la date) + 10€ de cotisation annuelle à l’association. Contact :

leo.thielin@lapetapi.fr Les Bêta Makers – l’atelier des petites vacances Atelier fabrication d’un dé électronique vendredi 5 novembre de 9h30 à 17h à Melle Inscription obligatoire au 06 04 13 43 80 ou en ligne sur labetapi.fr Contact :

leo.thielin@lapetapi.fr +33 6 04 13 43 80 Les Bêta Makers – l’atelier des petites vacances Atelier fabrication d’un dé électronique vendredi 5 novembre de 9h30 à 17h à Melle Apporter le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place)

Goûter offert À l’aide des composants électroniques à souder, on apprend à fabriquer un petit piano électronique.

Pour les 9/14 ans Inscription obligatoire au 06 04 13 43 80 ou en ligne sur labetapi.fr 25€/jour pour 35€ si inscription de dernière minute (moins de 8 jours avant la date) + 10€ de cotisation annuelle à l’association. Contact :

leo.thielin@lapetapi.fr Philippe.WALL dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Bêta Pi 5 Rue du Bourgneuf Ville Melle lieuville 46.22112#-0.1457