Le Recycl'lab, le samedi 5 février 2022 à 10:00

Organisé au Recycl’lab, cet atelier de 2 heures pour débutant en couture a pour but de vous apprendre à coudre à la main vos propres chouchous en réemployant des chutes de tissus inutilisées qui auraient autrement fini à la poubelle. Fini les élastiques issus du commerce qui se perdent aussi vite qu’ils s’achètent : vous pourrez ainsi réaliser des économies tout en réduisant vos déchets textiles (vêtements, linge de maison, chaussures) qui représentent en moyenne 3 à 4 kg par an et par habitant en France. N’hésitez pas à ramener vieux draps, taies d’oreiller ou vêtements que vous aimeriez transformer en chouchous ! [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Adultes et enfants à partir de 10 ans, Gratuit

Envie d’apprendre à coudre vos propres chouchous personnalisés tout en donnant une seconde vie à vos vieux tissus ? Cet atelier de couture pour débutants, est fait pour vous ! Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

