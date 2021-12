Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication d’un chèche (écharpe triangle) Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Fabrication d’un chèche (écharpe triangle) Le Recycl’lab, 20 janvier 2022, Reims. Fabrication d’un chèche (écharpe triangle)

Le Recycl’lab, le jeudi 20 janvier 2022 à 10:00

Ce projet peut-être réalisé par des personnes débutant en couture. Vous pouvez apporter votre tissu. et votre machine. Pour réaliser ce projet, il faut une chute de tissu de 140 cm de long par 60 cm de large. [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Adultes et enfants à partir de 10 ans, Gratuit

Cette écharpe tendance peut être réalisée dans une grande chute de tissu ou dans plein de petites. Avec ce projet, laissez parler votre imagination Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims lieuville Le Recycl'lab Reims