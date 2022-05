Fabrication d’instruments de musique Chalet du parc du Bois de Bondy, 16 juillet 2022, Bondy.

Fabrication d’instruments de musique

Chalet du parc du Bois de Bondy, le samedi 16 juillet à 14:00

L’atelier **TALAfabric’** propose la fabrication d’instruments de musique en matériaux de récup’. Il se déroule en plusieurs étapes : * Fabrication d’instruments : phase de collecte et de traitement des déchets, puis de confection collective et individuelle d’instruments. Cette phase stimule notamment le sens de l’astuce et la solidarité. * Décoration : approche plastique des instruments sous forme ludique. * Jeux musicaux : au travers d’une interaction dynamique, cette phase encourage l’apprentissage instrumental des instruments fabriqués. La pratique collective permet la mise en place d’un petit répertoire musical. **Pour cet atelier d’une durée de 3h :** * Les fabrications d’instruments proposés sont accessibles au plus grand nombre, sans compétences en bricolage ou facture instrumentale. * Une dizaine d’instruments seront proposés (cordes, vents, percussions, bruitages), nécessitant chacun entre 15 et 25 mn de fabrication. * L’association fournit tous les outils, outillages et matières premières (déchets collectés, traités, sécurisés), ainsi que les consommables. * Chaque stand est accompagné d’une exposition d’instruments de musique déjà fabriqués par l’association.

Entrée libre

ATELIER / Fabrication d’instruments de musique à partir du réemploi de déchets.

Chalet du parc du Bois de Bondy rue Lucien Chapelain, Bondy Bondy Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T17:00:00