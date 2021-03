Paris Bibliothèque Place des Fêtes Paris Fabrication d’instruments de musique africains Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fabrication d’instruments de musique africains Bibliothèque Place des Fêtes, 29 mai 2021-29 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 29 mai 2021

de 14h à 17h

gratuit

Atelier créatif Découverte de quelques instruments africains (djembé, petit ngoma, ndumba, kitsata, tsatsa…), puis réalisation par les enfants de percussions avec des objets et matériaux récupérés. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

