Saint-Martin-de-Seignanx Landes Découverte des hydrolats : leur fabrication et leurs usages. Distillation de saison avec de la lavande. Afin de soulager des piqures d’insectes. Réalisation d’un cérat composé d’hydrolat de la lavande mais pas que…

Venez réveiller votre odorat !

Nombre de place limité, réservation obligatoire avant le 24 Août.

pixabay dernière mise à jour : 2021-06-14 par

