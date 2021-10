Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Fabrication d’hôtels à insectes Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic Finistère Les hôtels à insectes sont de véritables alliés pour la biodiversité de nos jardins. Venez apprendre à en fabriquer!

Ceci permettra aux petites bêtes de se réfugier dans votre jardin pour passer l’hiver. Prévoir visseuse, perceuse et tournevis si vous en avez. animateur.enviro@cchpb.com +33 6 73 86 64 71 http://www.cchpb.bzh/ Les hôtels à insectes sont de véritables alliés pour la biodiversité de nos jardins. Venez apprendre à en fabriquer!

