Suresnes

Jardin de la maison de quartier des Sorbiers, le samedi 3 juillet à 13:30

Menés par les membres de l’association « Une seconde Nature en Ville » et des bénévoles, ces ateliers permettront aux plus petits comme aux plus grands de construire et assembler des hôtels à insectes (pour le jardin partagé). Des fiches « tutos » seront propsées aux participants afin qu’ils puissent eux-mêmes les fabriquer s’ils le souhaitent. Un atelier de création de « bonhommes en bouteille plastique » permettra aux participants de mettre en pot des plantes aromatiques de façon rigolote et originale!

Accès gratuit, port du masque obligatoire, points de désinfection pour chaque atelier

Fabrication d'hôtels à insectes pour décorer le jardin partagé. Fabrication de bonhommes « rigolos » à partir de matériaux de récupération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:30:00 2021-07-03T17:30:00

