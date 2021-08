Fabrication d’éponges tawashi Agrocité, 11 septembre 2021, Bagneux.

Fabrication d’éponges tawashi

Agrocité, le samedi 11 septembre à 16:00

Venez apprendre à tisser des éponges japonaises lavables et écologiques à partir de chaussettes dépareillées. Pratiques, les tawashi s’utilisent aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bains, on s’en sert même pour effacer les tableaux blancs! Ne jetez plus vos chaussettes trouées ou isolées amenez-les à l’Agrocité, vous repartirez avec de belles éponges colorées et avec le métier à tisser que vous aurez fabriqué! Matériel fourni pour le métier à tisser. Apportez vos chaussettes dont vous n’avez plus l’utilité. Prix libre à partir de 5€. Atelier ouvert à tous adhérents et non adhérents de l’Agrocité. Accès possible par le gymnase Romain Rolland, 8 rue de la Fontaine à Bagneux. Transport en commun: bus 391.

Prix libre à partir de 5€

Agrocité 23 rue de la Lisette Bagneux 92220 Bagneux Hauts-de-Seine



