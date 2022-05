FABRICATION DE TISANE CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE

FABRICATION DE TISANE CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE, 25 juin 2022, . FABRICATION DE TISANE CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE

2022-06-25 – 2022-06-25 EUR 15 Francine horticultrice et herboriste, vous partagera ses recettes de tisanes fraîches pour l’été. Sur réservation au tarif de 15€ par personne. Fabrication de tisanes chez Emplettes et Pipelettes emplettesetpipelettes@gmail.com +33 2 53 35 20 43 Francine horticultrice et herboriste, vous partagera ses recettes de tisanes fraîches pour l’été. Sur réservation au tarif de 15€ par personne. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville