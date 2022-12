Fabrication de serviettes féminines lavables Grandfontaine Grandfontaine Grandfontaine Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Grandfontaine EUR Aude à la Nature vous transmet des connaissances pour aller vers plus d’autonomie dans votre quotidien. Lors de cet atelier, vous apprendrez à confectionner vos propres serviettes féminines lavables à partir de tissus et vêtements recyclés : prévoyez vos vieux vêtements, notamment polaires !

Vous repartirez avec deux produits, d’une durée de vie de plusieurs années. L’atelier se poursuivra par l’ouverture d’une boutique éphémère ouverte à tous, pour vous proposer les produits « Aude à la Nature » à la vente, et nous permettre d’échanger. Pas d’annulation sauf cas de force majeure. Places limitées, à ajuster selon le nombre de machines à coudre disponibles : si vous en avez une, venez avec ! Apprenez à confectionner vos propres serviettes féminines lavables à partir de tissus et vêtements recyclés : prévoyez vos vieux vêtements, notamment polaires ! Vous repartirez avec deux créations ! +33 6 33 56 10 29 Grandfontaine

