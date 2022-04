Fabrication de savons au naturel ! Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’évènement: 02000

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 11:30:00

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Découvrez comment fabriquer soi-même un savon grâce à la saponification à froid.

Découvrez comment fabriquer soi-même un savon grâce à la saponification à froid.

Chaque participant repartira avec son savon et sa recette ! Garanti sans parabène ni phtalate ! Rendez-vous le samedi 18 juin de 9h30 à 11h30 au CPIE des Pays de l'Aisne à Merlieux-et-Fouquerolles. Limité à 13 personnes / Dès 14 ans. Inscriptions au 03 23 80 32 20

Chaque participant repartira avec son savon et sa recette ! Garanti sans parabène ni phtalate ! Rendez-vous le samedi 18 juin de 9h30 à 11h30 au CPIE des Pays de l’Aisne à Merlieux-et-Fouquerolles. Limité à 13 personnes / Dès 14 ans. Inscriptions au 03 23 80 32 20 +33 3 23 80 32 20 Découvrez comment fabriquer soi-même un savon grâce à la saponification à froid.

Chaque participant repartira avec son savon et sa recette ! Garanti sans parabène ni phtalate ! Rendez-vous le samedi 18 juin de 9h30 à 11h30 au CPIE des Pays de l’Aisne à Merlieux-et-Fouquerolles. Limité à 13 personnes / Dès 14 ans. Inscriptions au 03 23 80 32 20 Pixabay

