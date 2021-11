ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt Fabrication de savon de Noël La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Fabrication de savon de Noël La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 décembre 2021, ELANCOURT. Fabrication de savon de Noël

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 4 décembre à 15:30

De 15h30 à 17h30 Adultes Fabriquez des savons naturels à base d’huile végétale sans produit chimique ; des savons simples et écologiques. Avec la technique apprise pendant l’atelier, vous pourrez créer vos propres recettes à la maison. Découvrez tout le programme du Noël décalé de La Commanderie > ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Noël décalé de La Commanderie Avec l’association Communerbe La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:30:00 2021-12-04T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT