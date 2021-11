Valence Valence Drôme, Valence Fabrication de sabots – Féeries d’hiver Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Fabrication de sabots – Féeries d’hiver Valence, 22 décembre 2021, Valence. Fabrication de sabots – Féeries d’hiver Valence

2021-12-22 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-22 19:00:00 19:00:00

Valence Drôme Découvrez le savoir-faire artisanal de la fabrication de sabots.

Proposé par les Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité. infovalence@valenceromanstourisme.com +33 4 75 44 90 40 Valence

