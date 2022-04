Fabrication de sabots à la lueur de la forge Maison des Métiers, 14 mai 2022 19:00, Saint-Symphorien-sur-Coise.

Nuit des musées Fabrication de sabots à la lueur de la forge Maison des Métiers Samedi 14 mai, 19h00

Venez retrouver l’ambiance lumineuse, olfactive et sonore des ateliers d’antan

### Une nuit dans les musées des Monts du Lyonnais

En partenariat avec l’Atelier-Musée du chapeau à Chazelles sur Lyon et le Musée de l’Océanie à Pomeys. Venez découvrir ces trois musées dans la même soirée

La Maison des Métiers présente sous forme d’ateliers vivants les savoir-faire inhérents au passé ou au présent de Saint Symphorien sur Coise

Parkings à proximité

https://www.maisondesmetiers.fr/

Car parks nearby Saturday 14 May, 19:00

The Maison des Métiers presents in the form of living workshops the know-how inherent in the past or present of Saint Symphorien sur Coise

Una noche en los museos de los Montes de Lyon

En colaboración con el Atelier-Musée du chapeau en Chazelles sur Lyon y el Museo de Oceanía en Pomeys. Descubre estos tres museos en la misma noche

Sábado 14 mayo, 19:00

45 rue Henri Petit, 69590 Saint Symphorien sur Coise 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Auvergne-Rhône-Alpes