### Une nuit dans les musées des Monts du Lyonnais En partenariat avec l’Atelier-Musée du chapeau à Chazelles sur Lyon et le Musée de l’Océanie à Pomeys. Venez découvrir ces trois musées dans la même soirée Venez retrouver l’ambiance lumineuse, olfactive et sonore des ateliers d’antan Maison des Métiers 45 rue Henri Petit, 69590 Saint Symphorien sur Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

