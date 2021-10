Cenon OASIS Coworking Cenon, Gironde Fabrication de produits ménagers OASIS Coworking Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Fabrication de produits ménagers OASIS Coworking, 21 novembre 2021, Cenon. Fabrication de produits ménagers

OASIS Coworking, le dimanche 21 novembre à 10:00 Inscription obligatoire, 10 places.

Découvrez comment prendre soin de son linge : lessive et savon détachant. OASIS Coworking 68 bis avenue Jean Jaures, 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T11:00:00

