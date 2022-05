Fabrication de produits écologiques ménagers bio, 10 août 2022, .

Fabrication de produits écologiques ménagers bio

2022-08-10 – 2022-08-10

Avec ARTelierlogis (Joëlle Richert) et le Parc naturel régional du Perche, un

atelier, pour petits et grands, seront au programme : la fabrication de lessives, produit vaisselle, produit à vitres et spray multi-usages.

Des explications seront apportées sur les matières premières utilisées et sur leur utilisation à adapter en fonction des usages. Les participants pourront repartir avec les échantillons des produits confectionnés et les recettes afin d’être autonome de retour à la maison.

Réservation au 02 33 25 70 10

5€ par personne

Avec ARTelierlogis (Joëlle Richert) et le Parc naturel régional du Perche, un

atelier, pour petits et grands, seront au programme : la fabrication de lessives, produit vaisselle, produit à vitres et spray multi-usages.

Des explications seront…

Avec ARTelierlogis (Joëlle Richert) et le Parc naturel régional du Perche, un

atelier, pour petits et grands, seront au programme : la fabrication de lessives, produit vaisselle, produit à vitres et spray multi-usages.

Des explications seront apportées sur les matières premières utilisées et sur leur utilisation à adapter en fonction des usages. Les participants pourront repartir avec les échantillons des produits confectionnés et les recettes afin d’être autonome de retour à la maison.

Réservation au 02 33 25 70 10

5€ par personne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par