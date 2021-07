Châtellerault Parc du verger Châtellerault, Vienne Fabrication de pot à crayon Kawaii Parc du verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Fabrication de pot à crayon Kawaii Parc du verger, 4 août 2021-4 août 2021, Châtellerault. Fabrication de pot à crayon Kawaii

du mercredi 4 août au mercredi 18 août à Parc du verger

4 créneaux de 30′

Gratuit, sur réservation

A l’aide de bouteilles recyclées, viens créer un pot à crayon à la mode kawaii Parc du verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:30:00

