Fabrication de pochettes pour graines Agrocité, 4 septembre 2021, Bagneux.

Samedi 4 septembre – 14h à 15h30 Le moment de récolter vos graines approche. Venez apprendre à confectionner des pochettes origami pour les conserver, et repartez avec vos pochettes. Matériel fourni. Vous pouvez amener les papiers et feuilles dont vous n’avez plus l’utilité. Atelier gratuit, ouvert à tous adhérents et non adhérents de l’Agrocité. Accès possible par l’entrée du gymnase Romain Rolland, 8 rue de la Fontaine à Bagneux. En transport en commun : bus 391

Agrocité 23 rue de la Lisette Bagneux 92220 Bagneux Hauts-de-Seine



