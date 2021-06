Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Fabrication de perles en tissus Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Fabrication de perles en tissus Maison de la nature et de l’arbre, 12 juin 2021-12 juin 2021, Meudon. Fabrication de perles en tissus

le samedi 12 juin à Maison de la nature et de l’arbre

_Apportez vos chutes de tissus à motifs et restes de fils à broder._ Atelier gratuit pour la famille

Atelier pour la famille sur inscription obligatoire au numéro d’appel gratuit (nombre de places limité)

Pourquoi ne pas recycler vos chutes de tissus ? Apprenez à créer des perles originales pour réaliser des bijoux écologiques. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires: 2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T11:00:00;2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T12:00:00

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T11:00:00;2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T12:00:00

