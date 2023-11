Cet évènement est passé Fabrication de pancartes Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fabrication de pancartes Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit Fabrication de pancartes pour la manifestation du 25 novembre Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, organisation d’ateliers de fabrication de pancartes pour la manifestation nationale du 25 novembre, animés par une professeure d’arts plastiques. Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org

CSC Noguès Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 1/7 avenue de la Porte de Vanves Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre socioculturel Maurice Noguès Paris latitude longitude 48.8260159915434,2.30463696751028

Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/