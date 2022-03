Fabrication de nids à hirondelles en terre-paille La Californie Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Yonne

Fabrication de nids à hirondelles en terre-paille La Californie, 30 mars 2022, Toucy. Fabrication de nids à hirondelles en terre-paille

La Californie, le mercredi 30 mars à 14:30

Participez à des ateliers curieux, au fil des saisons, pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux naturels, des écosystèmes et les enjeux liés à l’environnement…

Ouvert à tous / Entrée libre et gratuite

Organisé par la Californie, en partenariat avec le CPIE Yonne-Nièvre La Californie 8 chemin de ronde, Toucy Toucy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Toucy, Yonne Autres Lieu La Californie Adresse 8 chemin de ronde, Toucy Ville Toucy lieuville La Californie Toucy Departement Yonne

La Californie Toucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toucy/

Fabrication de nids à hirondelles en terre-paille La Californie 2022-03-30 was last modified: by Fabrication de nids à hirondelles en terre-paille La Californie La Californie 30 mars 2022 La Californie Toucy Toucy

Toucy Yonne