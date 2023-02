Fabrication de nichoirs rue du Bois, 18 février 2023, Assat Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Assat.

Fabrication de nichoirs

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 17:00:00

35 35 EUR Le CLAB vous invite à fabriquer des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux et des hôtels à insectes. Construction au choix d’un nichoir, d’une mangeoire, d’un hôtel à insectes. Cette activité a pour objectif de sensibiliser sur le rôle des oiseaux et des insectes au jardin et comment favoriser leurs présences.

Chaque participant repartira avec soit un nichoir, soit une mangeoire soit un hôtel à insectes (inclus dans le tarif). A réserver lors de l’inscription. Inscription obligatoire. Rendez-vous à 13h30.

+33 6 15 57 93 39 CLAB 64

©Pixabay

