Fabrication de nichoirs en faveur des rapaces et autres oiseaux cavernicoles

Jura

Choisey, 24 octobre 2022

Choisey Jura

2022-10-24 14:00:00 – 2022-10-24 16:00:00

Jura Choisey EUR 0 0 Atelier nature : fabrication de nichoirs en faveur des rapaces et autres oiseaux cavernicoles.

Inscription préalable auprès de Dole Environnement nécessaire. Prévoir des gants, petit matériel (visseuse…)

Lieu du rendez-vous communiqué au moment de l’inscription. dole.environnement@gmail.com +33 9 51 10 85 50 Choisey

