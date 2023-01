FABRICATION DE NICHOIRS Campbon Campbon Catégories d’Évènement: Campbon

Loire-Atlantique Fabrication de différents nichoirs : mésanges et chauves-souris.

Observation des oiseaux à proximité.

Apportez vos marteaux, nous fournissons le bois et les pointes.

Prix de vente des nichoirs : 6€

Information sur le comptage national des oiseaux fin janvier

Domaine départemental de la Ducherais – Campbon

Adhésion demandée (5€ par famille) terredavenir@laposte.net +33 6 33 91 83 39 http://terredavenir.canalblog.com/ Campbon

