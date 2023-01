FABRICATION DE MASQUES DE CARNAVAL ! Nébian, 18 février 2023, Nébian Nébian.

4 Avenue Jean Jaurès

Salle Julien Vidal Nébian Hérault

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-18 12:00:00

L’espace de Vie Sociale Roul’Contact vous accueille en famille pour fabriquer des masques de Carnaval! Animaux imaginaires, plumes et paillettes, laissez libre cours à votre créativité! Un accueil boissons chaudes et un espace pour accueillir les plus jeunes sera aussi installé sur place!

roulcontact@terre-contact.com +33 6 31 64 62 47

